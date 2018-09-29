أعلن اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أنه سيتم استكمال أعمال الإنشاء بمسجد الروضة بمدينة الطور بعد توقف الإنشاءات به 5 سنوات، مؤكدا أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أرسل لجنة من الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالوزارة لمعاينة الموقع والوقوف علي حجم الإنشاءات الموجودة ومراجعة التصميمات ووضع تصور ومقترح للمكان، تمهيدا للبدء في عملية بناءه.

وأضاف السكرتير العام، أن مديرية الإسكان بالمحافظة عقدت لقاء مع الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، لوضع التصور النهائي للمسجد، وجرى مراجعة الرسومات المعمارية للمشروع والإنشائية وفقا لما جرى تنفيذه على الطبيعة، موضحًا أن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عقد اجتماعًا مع وزير الأوقاف، مطلع هذا الشهر بشأن مسجد الروضة، واتفقا على إنشاء المسجد بالمناصفة بين المحافظة والأوقاف عملية على أن تقوم المحافظة بعملية الطرح

وأكد أن المسجد على مساحة 4600 متر مربع ونسبة الإنشاءات 40% من المساحة، ومن المقرر أن يضم دار تحفيظ قرأن ومصلى للرجال وأخر للسيدات على مساحة 2000 متر مربع بالإضافة على باركينج للسيارات.

في سياق متصل عقد المهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان بالمحافظة اجتماعا موسعا مع المهندس مجدي ابو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة والمهندسة ايمان فاروق مدير عام التصميمات والمشاريع بديوان عام الوزارة والمهندسة وفاء كرم مدير عام الصيانة بديوان عام الوزارة بحضور الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ جلال شريف مدير الدعوة

وجرى معاينة مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة طور سيناء على أرض الواقع والوقوف على الحالة الإنشائية والمعمارية التي عليها المسجد وإضافة بعض التعديلات في أعمال البناء لتطابق المعايير القياسية لبناء المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف.

كما جرى عمل محضر تنسيق بين مديرية الإسكان بجنوب سيناء ووزارة الأوقاف تفعيلا للاتفاق المبرم مسبقا بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في الجلسة التي عقدت بينهما بمكتب وزير الأوقاف مطلع الشهر الجاري وتم الاتفاق فيها على إنشاء المسجد مناصفة بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء.