تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا من ضبط متهمين من العناصر الجنائية الهاربة في واقعة إطلاق نار على سيارة شرطة أثناء تنفيذ حملة أمنية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وإصابة 3 شرطيين أثناء محاولتهم تهريب عناصر جنائية مضبوطة ضمن الحملة.

وكان أميني شرطة وخفير، أصيبوا الثلاثاء الماضي، بطلقات نارية خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بقنا لاستهداف هاربين من أحكام قضائية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى أبوتشت يفيد استقباله كريم حزين حماد، 48 عامًا، أمين شرطة، مقيم بمحافظة سوهاج، ورمضان فؤاد حماد 40 عامًا، أمين شرطة، مقيم بنجع حمادي، وسيد محمود 50 عامًا، خفير نظامي، مقيم بقرية الكرنك بأبوتشت، مصابين بطلقات نارية، خلال حملة أمنية مشتركة بين مركزي شرطة المنشاة وأبوتشت لضبط هاربين من أحكام قضائية، مقيمين بمركز المنشاة التابع لمحافظة سوهاج، ومتهمين في قتل طبيب صيدلي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.