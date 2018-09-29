قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن مصر ستصدر الغاز بداية من مطلع العام المقبل 2019.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تمتلك فائضا من الغاز يبلغ حوالي 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يوفر نوعًا من الاطمئنان للمصنعين، حيث لن تتوقف مصانعهم كما لن تتم زيادة أسعار الغاز، على أن يتم النظر في تخفيض الدعم.

وتابع: "تكلفة استيراد الغاز كانت تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار سنويًا، ووقف استيراد الغاز يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة، وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين".