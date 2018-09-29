شاركت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، في الحفل الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم، بمقر الكلية لتكريم الطلاب المشاركين في نادي الإبداع الهندسي، بحضور الأستاذ الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة ووكيلي الكلية.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، خلال كلمتها، أن التجربة جاءت رائدة لتنمية قدرات أبنائنا واكتشاف مواهبهم وبناء الشخصية المصرية في شتى المجالات وإعداد جيل مبدع مفكر محب لبلده قادر على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.

يذكر أن الاحتفال يأتي في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم لتضييق الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة من خلال دعم الأفكار بشكل مناسب يخدم احتياجات الوطن وتعزيز الدور المجتمعي لكلية الهندسة لإعداد مهندسي المستقبل وتوفير فرص للتمويل والاحتضان لفرق متعددة التخصصات من الطلاب على جميع المستويات لتنفيذ أفكارهم الابتكارية ، يُذكر أن الطلاب تم تدريبهم في مفاهيم علوم الحوسبة بدون حاسب ، وكذلك دورات تدريبية للمعلمين في مفاهيم علوم الحوسبة و البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ، وتم تنفيذ الدورات التدريبية بالمكتبة المركزية بكلية الهندسة .