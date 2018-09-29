أعلن محمد معيط، وزير المالية، اليوم، اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند معدلاته الحالية، 16 جنيهاً، بداية من 1 حتى 31 أكتوبر المقبل.

وأشار، فى بيان، إلى أن ثمن الدولار الجمركى يدور حول نسـبة 90% من سعره السائد فى السوق المصرفية.

من جهة أخرى، قالت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن الأسواق المحلية تستعد لاستقبال 50 ألف طن حديد قادمة من السعودية عبر دمياط، وثمن الطن فيها أقل من نظيره المحلى بـ300 جنيه للطن، معلنة تراجع أسعار الأسمنت 50 جنيهاً للطن، وحديد التسليح 200 جنيه للطن، لبعض الشركات، فيما قامت بتثبيت ثمن البيع لشهر أكتوبر، بداية من اليوم.

وأرجع أحمد الزينى، رئيس الشعبة، لـ«الوطن»، سبب خفض شركات الأسمنت سعره إلى وفرة المعروض منه، ليتراوح عند تسليمه للمستهلك بين 835 و900 جنيه للطن. وتابع: شركة «حديد عز» أخطرت وكلاءها بتثبيت الأسعار، بداية أكتوبر، ليُسجل الطن 12.198 جنيهاً «تسليم مصنع». وتوقع أن يصل سعر الطن للمستهلك إلى 12400 جنيه.

من جانبه، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن استيراد الحديد السعودى يفاقم خسائر الشركات المحلية. وأضاف، أن المصنعين فى مصر لا يطالبون بوقف الاستيراد.