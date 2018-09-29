قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موقع أمريكي يسمى جلوبال فاير، أجرى مقارنة بين إمكانيات الجيش السعودي ونظيره الإيراني، وأظهر أن عدد أفراد الجيش السعودي ربع مليون، بينما الإيراني مليون، مضيفا "بحسب الموقع فإن البحرية الإيرانية أقوى من نظيرتها السعودية، فإيران تمتلك 400 قطعة بحرية، والرياض تملك 50 قطعة، وإيران تمتلك 1400 دبابة، والسعودية 1200 فقط".

وتابع "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن "الموقع ذكر إن إيران تمتلك 2000 مدفع مقابل 500 مدفع لدى السعودية، كما أن إيران تمتلك مطارات عسكرية أكثر من الرياض، ولكن السعودية تتفوق في الفرقاطات والطاردات".

واستكمل أن الموقع أشار إلى أن "الطائرات الحربية السعودية أقوى من نظيرتها في إيران، حيث إن السعودية تمتلك 254 مروحية بينما إيران تمتلك 100 مروحية، والسعودية تمتلك 5 آلاف عربة مدرعة عكس إيران، والميزانية العسكرية السعودية 56 مليار دولار، بينما إيران 6 مليارات دولار فقط".

وقال المسلماني، إن هناك "عملية تسخين في المنطقة تستهدف إشعال حرب بين السعودية وإيران، وهناك كتاب من بينهم فريد زكريا، وتوماس فريدمان، يتحدثون عن بوادر حرب بين الشيعة والسنة على غرار الحرب في العصور الوسطى بين الكاثوليك والبروتستانت من أجل الوصول إلى الحداثة".