خبير عن قرار وقف استيراد الغاز: "إنجاز كبير للدولة"

علق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، على قرار وقف الحكومة المصرية استيراد الغاز من الخارج.

وقال القليوبي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القرار انتصار كبير جدًا للدولة وللمواطن".

وأضاف: "الصورة كانت وحشة جدًا، كل قدراتنا التصنيعية في محطات الكهرباء كانت بتعتمد على الغاز، أزمة انقطاع الكهرباء كانت موجودة من 2008 مش من سنة 2013، قدراتنا مكنتش كبيرة والشبكات كانت متهالكة".

وتابع: "كنا نسعى أن نمتلك وحدات من الغاز المتحركة التي تستطيع أن توفر بها الكهرباء للمحافظات، لكن الآن خططت القيادة السياسية بشكل مختلف عن ذي قبل من أجل تأمين الغاز، ولهذا زارت الجانب الروسي، ودولة عربية، لكن الأخيرة طلبت مننا سداد نصف قيمة الغاز المسال قبل أن نحصل عليه، أما الشركة الروسية وفرت لنا الغاز 13 شحنة سنويًا لمدة 7 سنوات، ودعمتنا بشكل قوي".