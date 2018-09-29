كرم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الفرق المشاركة بمهرجان "ميجافايڤ" للدرجات النارية بالغردقة، والذي بلغ عددهم 17 فريقًا من مختلف محافظات مصر بأكثر من 150 متسابقًا، مقدما الشكر لهم لهذه المشاركة الرائعة مرحبا بهم في مدينة الغردقة.

كما وجه الشكر للدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، وبشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين، على حضورهم وتعاونهم في إقامة المهرجان مما يؤكد مدى تعاون أجهزة الدولة في تحقيق أهدافها.

وـشار عبدالله إلى أن المهرجان يوضح مدى حب جميع المشاركين لبلدهم حيث يأتي جميع المشاركين من مختلف المحافظات متطوعين لتنشيط السياحة في بلدهم وجذب الأنظار للأماكن السياحية الخلابة في مصر، كما قدم المحافظ الدعوة لجميع الفرق المشاركة في المهرجان لمعاودة الاشتراك في جميع المهرجانات المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بزائريها في كل وقت وتسعد بكل محبي هذا الوطن.