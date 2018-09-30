لقى موظف بالمعاش مصرعه، إثر إصابته بعدة طعنات بـ"مطواة" خلال مشاجرة بين نجله، وآخرين من أقاربهم بسبب التنافس في مجال "النجارة"، بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا بحدوث مشاجرة، ومصرع موظف بالمعاش، ووقوع مصابين بناحية المنشية الجديدة.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين حدوثها بين، طرف أول، سمعان ص س" بالمعاش مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من البطن، وجرى نقله لمستشفى الساحل بالقاهرة، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وجرى التحفظ على الجثه تحت تصرف النيابة، ونجله، "وجيه س.ص."، نجار مصاب بجرح بالرأس من الناحية اليسرى، وجرى نقله لمستشفى الساحل بالقاهرة للعلاج، وزوجته "سميرة ن. جز"، ربة منزل مصابه بجرح بالقدم اليمنى أسفل الركبة، وجلاى نقلها لمستشفى الساحل بالقاهره للعلاج، وطرف ثان، "أسعد ن.ج." نجار (شقيق زوجة القتيل)، ونجله "جرجس أ. ن."، نجار وضبط بحوزته فرد خرطوش وبداخله فارغ من ذات العيار، و"عماد ع.ع." ميكانيكي وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة والعمل بذات المجال (أعمال النجارة)، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الطرف الأخر بالضرب محدثاً ما به من إصابات.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما يبنهم، واتهم الطرف الأول أفراد الطرف الثاني بإحداث إصابة المجني عليه "القتيل"، بسلاح أبيض "مطواة"، مما أدى لوفاته، وكذا قيام الطرف الثاني، بإطلاق عيار ناري في الهواء من السلاح المضبوط حوزتهم دون حدوث إصابته، وحرر عن ذلك المحضر رقم 6251 إداري قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018.