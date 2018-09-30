تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبهدف تدعيم قيم الانتماء فى نفوس النشئ تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض أسبوعا ثقافيا وفنيا وترفيهيا لأكثر من ثلاثين طفلا من أبناء مثلث (حلايب وشلاتين وأبو رماد ) وبمشاركة 30 طفل من رواد قصور ثقافة الطفل فى القاهرة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر يعمل على التعريف بعدد من اهم معالم القاهرة و يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان وجامع عمرو ابن العاص وبانوراما حرب أكتوبر واهرامات الجيزة وحديقة الأزهر والقلعة وغيرها من المناطق الأثرية ، كما تقام خلال هذه الفترة ورش فنية ( رسم - حكى - مسرح )أثناء كل زيارة ميدانية تعكس انطباعات الاطفال الذهنية عن عراقة الحضارة المصرية وتؤكد مبادئ المحبة والسلام .

يذكر أن الوفد الأول لأطفال أبو رماد وصل صباح اليوم واستقبله فريق أشبال حرس الحدود أما بقية أطفال حلايب وشلاتين سوف يصلون خلال الساعات القادمة