استجاب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، لشكوى من أحد المواطنين على تطبيق "واتس آب" المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين كإحدى القنوات التي تتيحها المحافظة في هذا الشأن، حيث التمس المواطن عبدالرحمن عيد محمد توفيق في شكواه، مساعدته في علاج طفله البالغ من العمر عام، ويحتاج إلى عملية قسطرة بالونية لتوسيع الشرايين.

والتقى المحافظ، بأحد أفراد أسرة الطفل، للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل، ومتطلبات علاجه، مؤكدًا له أن مكتبه دائما مفتوح لكل المواطنين، وسيسعى لتلبية مطلب الأسرة، وسيتابع حالة ابنهم حتى تماثله للشفاء.

كما كلف المحافظ، السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، بمتابعة الحالة بنفسه حتى إجراء العملية له، وسرعة التواصل مع مسؤولي الصحة بالمحافظة، والمستشفى الجامعي لإمكانية إجراء العملية بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد السكرتير العام، تواصله مع جمعية الأورمان بخصوص الموضوع، والتي تكفلت بإجراء العملية له بالمستشفى الجامعي.

ومن جانبه، قال ضياء أنور، مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، إنه بالفعل تم تحديد موعد إجراء العملية بالمستشفى الجامعي في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه ستتم المتابعة اليومية للحالة حتى إجراء العملية.