تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال - إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب"، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث المشترك الحلقة النقاشية البحثية السادسة والاجتماع العشرين لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وذلك بدءا من غد الإثنين حتى يوم 3 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك تحت رعاية جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بالأردن.

يشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الإعلام والداخلية في الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، وكذلك المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.

وستتناول أوراق العمل في الحلقة النقاشية البحثية السادسة، عددا من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب، ومنها "الإرهاب في العالم الافتراضي ومدى تأثير الألعاب الإلكترونية على تفكير الأطفال وسلوكهم ونتائجه السلبية على المجتمع"، و"الأمن الفكري ودور الأسرة في تعزيزه".

كما سيناقش اجتماع فريق الخبراء عدداً من البنود المهمة، أبرزها تفعيل قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب المتعلقة بالإرهاب وسبل التعاون بين الدول العربية وتضافر الجهود من أجل مكافحته والقضاء عليه، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع التاسع عشر للفريق، وتفعيل الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.