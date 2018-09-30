أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل، مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وتفقد المحافظ الملاعب بالمدرسة وغرفة الأنشطة، مشددا على الاهتمام بالنشاط الرياضي والثقافي والفني وجميع الأنشطة الأخرى التي تنمي عقل التلاميذ وتظهر مواهبهم وطرقهم المختلفة في التعبير.

كما تفقد المحافظ المنظومة التعليمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام ببناء الأطفال في تلك المرحلة العمرية الهامة.