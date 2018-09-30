عاجل| السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وفق ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.