عقد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، اجتماعا بالديوان العام بالغردقة، لمناقشة تقييم الأثر البيئي لبعض المشروعات السياحية المتوقفة بالبحر الأحمر، وذلك بحضور اللواء محفوظ محمد، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، وبعض مهندسي الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ سرعة الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، مع مراعاة عدم التأثير علي البيئة البحرية مستقبلا، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لإيجاد الحلول لكافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لاستكمال تنفيذ جميع المشروعات المتوقفة، مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب بالمحافظة الساحلية.