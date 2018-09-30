قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن النجاح والاستقرار اللذان تحققهما مصر بالمجالات كافة، يضعف آمال جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنها كانت تراهن دائما على إثارة الفوضى، مستطردا: "كل ما يكون فيه فوضى بيقدروا ينتعشوا".

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الإخوان عقب ثورة 30 يونيو لم يراهنوا على الشعب المصري، وحولوا رهانهم على الأمريكان، مستطردا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن مش مهتم بالإخوان ووجع القلب ده عكس إدارة أوباما السابقة".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تربط نفسها بإشارات أمريكا، إذ أنه بعد يومين من فض رابعة العدوية، أوقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما مناورات "النجم الساطع" المشتركة بين القوات المصرية والأمريكية، وعلى أساس ذلك احتشدت عناصر الإخوان في الشوارع وأعلى كوبري 15 مايو ورفعوا أعلام تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع رئيس تحرير جريدة "الوطن": "الإخوان في الوقت ده قعدوا يقتلوا في الناس وقتلوا ناس في بيوتهم من البلكونة، عشان لقطوا إن الأمريكان معاهم، دلوقتي عدم تفاعل الأمريكان معاهم يضعف أمالهم".