قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك طائرة عسكرية روسية "إيل 20"، كانت تستعد للهبوط بالقرب من بني ياس السورية، ولكن أسقطتها قوات الدفاع الجوي السورية، وسط تبادل الإسرائيليين والسوريين الاتهامات بإسقاط الطائرة.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، اليوم، أن الطائرة الروسية التي كان بها 15 خبيرًا عسكريًا روسيًا قامت بجولة في غرب سوريا، مؤكدًا أنه كانت هناك طائرة إسرائيلية حربية غطت رؤية الطائرة الروسية من أجل استفزاز الدفاع الجوي السوري، مما جعل الدفاع الجوي يضرب الطائرة الروسية بالخطأ، بينما استطاعت الطائرة الإسرائيلية الفرار والعودة لمركزها.

وأشار إلى أن روسيا ترى أن إسرائيل وراء الحادث، في الوقت التي تنفي فيه إسرائيل صلتها بالحادث، مؤكدًا أن إسرائيل أرسلت قائد إسرائيلي رفيع المستوى لروسيا ولكن رفض الرئيس الروسي بوتين مقابلته.

وتابع: "إسرائيل قالت إنها أبلغت روسيا بالطيران فوق سوريا، لكن روسيا قالت إن إسرائيل قالت قبلها بدقيقة، وإنها هتطير في الشمال، ولكنها طارت في الغرب باتجاه الطيران الروسي مما يمثل تضليلًا إسرائيليًا".

وأوضح أن روسيا قامت بمد سوريا بصواريخ إس 300 لحماية دفاعها الجوي بعد الحادث، مما يمثل تهديدًا قويًا للطيران الإسرائيلي، وهناك اتجاه لإلغاء التأشيرات المجانية بين روسيا وإسرائيل، واتجاه لخفض التمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب.

وواصل: "إسرائيل في قلق شديد بعد قرارات روسيا، والموضوع أشبه بقص أجنحة إسرائيل، ويحجم عمل سلاح الجوي الإسرائيلي، وهناك إحباط عسكري في إسرائيلي".