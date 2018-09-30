واجه نادى «ريال مدريد» انتقادات حادة من قبل سفير إسرائيل فى إسبانيا، لاستقباله عهد التميمى، الشابة الفلسطينية التى تحوّلت إلى رمز للمقاومة.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد تم إهداء «التميمى» قميصاً للنادى يحمل اسمها والرقم تسعة، والتقاط صور لها مع النجم السابق للنادى، مدير العلاقات المؤسسية، إيميليو بوتراجوينيو.

«هآرتس»: «السيسى» ملتزم بإقامة دولة فلسطينية

وكتب السفير دانيال كوتنر، على «تويتر»، أن «عهد لا تناضل من أجل السلام، إنها تدافع عن العنف والإرهاب، والمؤسسات التى احتفت بها شجعت العدوان وليس الحوار».

فى السياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

من جانبه، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع ممثلى المؤتمر اليهودى الأمريكى، على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، حيث ثمَّن أعضاء المؤتمر المساعى المصرية لحلحلة القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الأزمتين السورية واليمنية، والأوضاع فى ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع أعضاء الطائفة الإنجيلية بمقر الأمم المتحدة، قوله إن مصر ملتزمة بموقفها بشأن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعلى العالم أن يضمن هذا الحق للشعب الفلسطينى.