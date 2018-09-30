شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، منذ قليل، هبوب رياح شديدة محملة بالرمال مع تساقط أمطار خفيفة.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت مرسوما يفيد التحذير من سقوط أمطار خفيفة على محافظة جنوب سيناء خلال يومين الاثنين والثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه جرى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لاستقبال موسم السيول، مشيرًا إلى أن جميع طرق المحافظة الدولية والداخلية تعمل بشكل طبيعي ولم تتلقى غرفة العمليات أي إخطارات بشأن الموانئ البحرية حيث أنها مازالت تعمل بشكل طبيعي.