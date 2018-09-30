"الأرصاد": انكسار تدريجي بدرجات الحرارة غدا.. وأمطار خفيفة غير مؤثرة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا سيبدأ انكسار تدريجي في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد، ونسب سقوط الأمطار ستقل أيضا، لافتا إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة ستقل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "DMC"، أن الشبورة المائية الأيام المقبلة ستكون كثيفة على بعض الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وتابع عبدالعال، أنه مع نهاية اليوم سيبدأ التحسن في درجات الحرارة، موضحا أن الأمطار حاليا خفيفة ومتوسطة وليس لها تأثيرا كبيرا، وأن الرياح مقتصرة على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية.