"الأرصاد" تحذر: شبورة كثيفة تصل حد الضباب على بعض المناطق

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف ينتابه بعض حالات عدم الاستقرار، والذي يتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة وتساقط الأمطار، موضحًا أننا سنشهد انكسار في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الإثنين نحو 4 درجات.

وتوقع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، هطول أمطار خفيفة على القاهر ة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الجنوب، محذرا من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.