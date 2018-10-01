قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن هناك اختلافا جذريا في طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وما يحدث الآن في عهد الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن ترامب يؤمن بشكل شخصي بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومقتنع بما يقوم به.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس 2"، أن الرئيس ترامب داعم تمامًا للدور المصري في مكافحة الإرهاب، كما أنه يستمع للرؤية المصرية في بعض قضايا الشرق الأوسط على عكس ما كان يفعله باراك أوباما.

وأوضح أن أوباما كان يفعل ما يقوم به ترامب حاليًا ولكن ليس مع القيادة السياسية الحالية، بل مع الإخوان فقط، مشيرًا إلى أن أوباما كان يستمع لتوجهاتهم وأفكارهم ويدعمهم بشكل كبير.

وأكد أن مواقف الإخوان في الشارع المصري كانت مرتبطة بالتوجهات الأمريكية.