مسلم: مصر لم تخذل فلسطين.. واللوبي اليهودي له تأثير على ترامب

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الدولة المصرية لم تخذل فلسطين ولم تعطي القضية الفلسطينية القليل بل ضحت مصر بالدماء من أجل تلك القضية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن سُبل التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما كانت القضية حاضرة خلال لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس 2"، أن الدولة المصرية تسير في مساريين بالنسبة للقضية الفلسطينية، موضحًا أن المسار الأول يتمثل في المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، الذي بذلت مصر فيه جهودًا كبيرًا ووصلت لنتائج معقولة، والمسار الثاني هو التوافق ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن موقف ترامب من القضية الفلسطينية بعيد كل البعد عن الموقف المصري، لافتا إلى أن اللوبي اليهودي في أمريكا له تأثير كبير في ذلك، فكلما تعرض الرئيس الأمريكي لخلافات داخلية يقوم بمجاملة إسرائيل للخروج من المأزق.

وأوضح أن القيادات الفلسطينية بشكل عام سواء من حركتي فتح أو حماس تحتاج إلى تجديد في قيادتها وطرح أفكار جديدة، بدلا من استمرار تعقد حل القضية الفلسطينية، في الوقت ذاته بأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس في صالح أحد.