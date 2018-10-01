قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تشهد اختلافا كبيرا عن كلماته السابقة، سوى توجيه الشكر لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، كما تحدث بعنف عن إيران وأوروبا، بالإضافة إلى إنجازاته لتحسين صورته أمام العالم إثر المشكلات الداخلية التي يقابلها.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس 2": "ترامب تحدث بكل بجاحة في الأمم المتحدة عن إن اللي هايديله حاجة هيحاسبه عليها"، مؤكدًا أنه بتلك الكلمات يكشف عن وجه جديد للسياسة الأمريكية ليس بها أي تجميل.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن ملخص كلمة ترامب بالأمم المتحدة هو أن العالم لن يكون إلا للأقوياء فقط، لافتًا إلى أن هناك قطاع من المواطنين الأمريكيين يؤيدونه بشدة لتخفيضه نسبة الضرائب بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة، وقدوم استثمارات جديدة من جميع دول العالم لصالح شعبه.

وقال مسلم، إن بعض المواطنين هناك رأوا أيضًا أن خطابه بالأمم المتحدة لا يليق برئيس لأمريكا، وأنه يضطهد الإعلام.