قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، وذلك تحسبا للتقلبات الجوية واحتمالية تعرض المحافظة لعاصفة ترابية وسيول.

وقال المحافظ، إنه وجه بتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، حين حدوثها وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، التى فى حالة انعقاد دائم.

وشدد المحافظ، على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول تحسبا لسقوط الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السيء التي قد تتعرض لها المحافظة.