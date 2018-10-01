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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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فودة يدعو رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام" لحضور ملتقى السلام العالمي

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محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات انطلاق الملتقى العربي لذوي الاحتياجات

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