قال مسؤول أمريكي كبير، إن الصين ألغت اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، بعد أيام من قول مسؤول صيني كبير إنه لا يوجد ما يدعو للذعر بشأن التوترات بين البلدين.

ووفقا لـ"رويترز" قال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ إلغاء المحادثات، وذكر المسؤول أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.

وتخوض الصين والولايات المتحدة أيضا حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما، وذكر المسؤول ”التوتر يتصاعد ويمكن أن يمثل خطرا على الجانبين"، وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعقيب، ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع على طلب التعقيب ولم ترد أيضا وزارتا الخارجية والدفاع في الصين على طلب التعليق.

كانت مصادر في بكين ذكرت أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين.