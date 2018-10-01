قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يتخلله حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتا إلى انكسار درجات الحرارة بدءا من اليوم على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، مرورا بالوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc": يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية سواء في الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وتابع أن الشبورة المائية في الصباح الباكر أهم ظاهرة يجب التحذير منها لأنها تكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، موضحا أن الأمطار الشديدة ليست لها أي بوادر، مضيفا: "الأربعاء المقبل تنتهي فرص سقوط الأمطار، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض".