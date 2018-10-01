فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته ، وفى إطار متابعة مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم تنفيذها على أرض بنبان شمال مدينة أسوان ، إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد شركة FAS لمتابعة تطور سير الأعمال فى المشروع الذى تقوم بتنفيذه الشركة بقدرة 50 ميجاوات.

أوضح الدكتور شاكر أن شركة FAS كانت إحدى الشركتين اللتان قد تقدمت وتأهلت لتنفيذ مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية قدرة 50 ميجاوات ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية FIT .

إستعرض ممثلو شركة FAS تطور سير العمل بالمشروع معلنين أن العمل يتم على قدم وساق ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع والربط على الشبكة خلال الشهر القادم .

أشاد الدكتور شاكر بسرعة إستجابة الشركة فى الاسراع من الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمحطة الشمسية إستعداداً لتوصيلها على الشبكة وإجراء التجارب التشغيلية ، وشدد على سرعة الإنتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له .

وتهدف المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض بنبان بأسوان إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال تغذية 350000 منزل بالطاقة النظيفة.

وأعرب شاكر أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2035، وتأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل الي أكثر من 37% حتى ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة.

هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

وجدير بالذكر أنه تم الاعلان عن مشروعات تعريفة التغذية FIT على مرحلتين وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة ، وتم توقيع اتفاقيتين شراء الطاقة خلال المرحلة الأولى مع شركتى Infinity و FAS بقدرة إجمالية 100 ميجاوات ، وأن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها إعتباراً من 28 أكتوبر 2016 وأسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "30" بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات.

ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن مرحلتى برنامج تعريفة التغذية ،.