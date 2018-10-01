في إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإستقبال الموسم السياحى الجديد قام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية بعدد من المعالم والمواقع السياحية داخل نطاق مدينة أسوان شملت معابد فيله ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية ومتحف النوبة والسوق السياحى للإطمئنان والتأكد من جاهزية هذه المواقع لإستقبال السائحين والزائرين مع الموسم الجديد والذى بدأ بإستضافة أسوان للمؤتمر السنوى لإتحاد الشركات ومنظمى الرحلات السياحية البلجيكية فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر حيث يضم نحو 200 من منظمى هذه الرحلات.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لوزيرى الأثار و السياحة على مشاركة عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية لهذا الحدث السياحى الكبير و الذى يعكس عودة السياحة الأوربية لأهم المقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية فى ظل تمتعها بالعديد من المقومات والتنوع فى المنتج السياحى ، مؤكداً على أن جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع الوزرات والهيئات الحكومية والأمنية ، بجانب الكيانات السياحية والمجتمع المدنى تبذل قصارى جهدها لإستقبال ضيوف وزائرى أسوان في هذا الموسم السياحى لتوفير المناخ الآمن لكل سائح .

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم بأن أسوان بجميع مدنها السياحية آمنة تماماً وسيلقى السائح فيها كل رعاية وإهتمام حيث كانت وستظل مقصداً سياحياً وسط الشمس الدافئة بألوانها الزاهية وبشاشة الوجوه السمراء وحسن إستقبال أهلها لضيوفهم وزائريهم ، مشيراً إلى أن إهتمام الدولة بجاهزية المواقع الأثرية يعكس أهمية صناعة السياحة وقيمتها المعيشية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لدى جميع شرائح وأعمار وطوائف أبناء أسوان هذه المحافظة العريقة التى تتمتع بمقومات سياحية متكاملة تذخر بتنوع المنتج السياحى من سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية وعلاجية ، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية .