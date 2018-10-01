صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس السيسي وصل اليوم مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك لافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والذي تنظمه الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة لعام ذوي الإعاقة كما أطلق علية سيادة الرئيس السيسي، بحضور السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء ومجموعة من القيادات الأمنية والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، ومجموعة من وزراء الدول العربية المشاركة بالملتقى.

ويهدف الملتقى إلى إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

وجدير بالذكر أن الملتقى يقام لأول مرة على أرض مصر كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، وإبراز مواهبهم.

ويتضمن الملتقى مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم.

كما يتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة.

ويتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب، ويعتبر الملتقى أول نافذة تمكن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.