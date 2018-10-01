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الموت فى الهواء الطلق.. إحنا بتوع «التسطيح»

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وقف ضابط عن العمل بعد ظهوره في فيديو يعتدي على سائق تاكسي

وقف ضابط عن العمل بعد ظهوره في فيديو يعتدي على سائق تاكسي

محافظ القليوبية يستقبل السفير الأذربيجاني لبحث تفعيل اتفاقية توأمة

محافظ القليوبية يستقبل السفير الأذربيجاني لبحث تفعيل اتفاقية توأمة

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محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا مع مسؤولي "التعليم" لمناقشة كثافة الفصول

العثور على جثة شاب مذبوحا ومُلقى بمصلى مسجد في بني سويف

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