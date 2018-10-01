محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا مع مسؤولي "التعليم" لمناقشة كثافة الفصول

أمر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بعقد اجتماع عاجل، مساء اليوم، مع مسؤولي التعليم والأبنية التعليمية، لمناقشة ودراسة كل المشكلات التي تواجه مدارس عزب وقرى المنتزة أول، أهمها كثافة الفصول.

وقال المحافظ للتلاميذ، "جميعنا مقصر في حقكم، أنتم أمل مصر ومستقبلها ولابد من توفير كل الأجواء المناسبة للعملية التعليمة"، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن، وكذلك الإسراع في إنشاء مدارس أفضل لاستيعاب تلك الكثافات وتوفير المستلزمات اللازمة بها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الموسعة للمحافظ بعزب وقرى حي المنتزة أول، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها أهالي القرى، على أرض الواقع، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ورئيس الحي وجميع المسئولين التنفيذيين من الصحة والتعليم والتموين والطرق والنقل والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة وغيرها من الجهات.