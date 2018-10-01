قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإعاقة تُعد قضية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الحكومة مع المجتمع المدني والخاص، موضحًا أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى، حيث لا يمكن تحقيق التنمية في مختلف القطاعات إلا بالمشاركة المجتمعية الفعالة، التي لا تكتفي فقط بالمساهمة بالموارد ولكن أيضًا اكتشاف مواهب هؤلاء الطلاب.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، أن الدستور المصري فرض عدة مواد تتضمن حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى تمثيلهم المناسب في الانتخابات المحلية ومجلس النواب.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.