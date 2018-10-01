تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، حديقة الحيوانات الأليفة الجاري إنشائها شمال مدينة الخارجة.

وقال المحافظ إنه وجه بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال والإجراءات المطلوبة حتى لافتتاحها، خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في الثالث من أكتوبر الجاري، وكذلك سرعة زراعة الغرود الرملية الكائنة بجوار الحديقة، لمنع زحف الرمال على المنطقة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تسوية وتمهيد الموقع الخارجي وعمل مجسمات ورسومات بيئية أمام الحديقة كمظهر جمالي، ودراسة توصيل مصدر مياه للحديقة، مشيرا إلى دعمه الكامل لجميع المشروعات والأفكار غير التقليدية والتي توفر فرص عمل للشباب.