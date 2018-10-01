قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إقبالًا كبيرًا في اليوم الأول لحملة الكشف عن فيروس سي، موضحًا أن الإقبال كان أكبر مما نتوقع في أول أيام المبادرة، وحتى الآن تم إجراء المسح الطبي على 70 ألف مواطن في 9 محافظات، استجابة لمبادرة الرئيس السيسي في الكشف عن فيروس سي.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، أن الوزارة كانت تتوقع إقبالًا قليلا من المواطنين في أولى أيام الحملة، ولكن حدث العكس، داعيا المواطنين للتوجه إلى المراكز الطبية الخاصة بالحملة، والكشف والعلاج مجانًا.

وتابع: "هناك 47 ألف مواطن ظهرت التحاليل سلبية للأجسام المضادة لفيروس سي، و5 آلاف ظهرت التحاليل إيجابية للأجسام المضادة لفيروس سي، وسيتم إجراء تحليل PCR لهم للتأكد من إصابتهم، وتبين وجود 4 آلاف و300 مواطن من المحتمل إصابتهم بالسكر، و3 آلاف مواطن من المحتمل إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، و17 ألفًا و435 مصابًا بالسمنة، وتم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج".

وبدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تنفيذ أكبر مسح فى التاريخ للكشف عن المصابين بفيرس سى فوق سن 18 سنة، وكذلك الكشف عن الإصابة بمرض السكر والضغط والسمنة المفرطة.