قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي تحت شعار "100 مليون صحة"، غير مسبوقة في التاريخ، موضحةً أن مختلف الجهات العالمية والدولية رحبت بها.

وأضافت "زايد"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل قليل، حول اليوم الأول لتطبيق مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، "بنشتغل في 1412 مكانا، كل مكان فيه 4 فرق من 9 صباحًا لـ 9 مساءً، كل واحد ينزل مش هتاخد 10 دقائق".

وتابعت: "الإقبال في الأول كان كبيرًا، ونتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام المقبلة".

وواصلت: "وبالنسبة للمواطنين في الأماكن النائية، زي جنوب سيناء، اللي مش هييجي هنروح له، عشان التحديات اللي بيواجهوها".

وانطلقت المبادرة، اليوم الإثنين، في عدد من محافظات مصر، ضمن استراتيجية الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري، والتي أعلن عنها في يوليو الماضي، والتي من المقرر أن تستمر على مدار الأعوام المقبلة.