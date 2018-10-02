أكد الفنان محمد صبحي، أنه يتمسك برأيه خلال أعماله الفنية، وتحديدًا المسرحيات، مضيفا أنه متمسك بمبدأ "ديموقراطية الاتفاق، ديكتاتورية التنفيذ"، مشددًا على أن المسرح في حاجة إلى الانضباط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "اللي بيتأخر عن ميعاده دقيقه بمشيه من البروفة، وأنا بحضر قبل العرض بـ5 ساعات، بشوف دورات المياه وأتأكد من نضافتها عشان المشاهد هيخشها، والكراسي أتأكد إنها مش متربة، وأراجع الإضاءة والصوت، وأتأكد إن كل زوايا المشاهدة في كل الكراسي بالمسرح".