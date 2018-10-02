أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بالزيارة المرتقبة لـ"ميلانيا ترامب"، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "هتنوري مصر يا ست أم حنان، ولما تيجي هنعملك شوية ملوخية".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أنه سعيد بتلك الزيارة كونها تدعم مشاريع الطفولة، مؤكدًا أن ميلانيا أكدت أن هناك تطورا في العناية بالأطفال في مصر.

وبدأت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، جولة إفريقية تشمل 4 دول في أول رحلة خارجية لها منفردة، تهدف خلالها إلى الترويج لرعاية الأطفال، حيث توجهت إلى غانا أولى محطات جولتها، والتي ستصلها الثلاثاء، ثم تزور بعدها ملاوي في كينيا، وتختتمها بمصر.