مشرف العرض السمعي البصري أمام السيسي يكشف لـ"الوطن" كواليس الإعداد له

عرضٌ سمعي بصري، عن طريق استخدام الموسيقى ولغة الإشارة، أذهل به طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل من شاهد وحضر افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق إشارة بدء العرض، ليتجمع حوله الطلبة بعد إلقاء كلمته رافعين أيديهم بعلامة من لغة الإشارة تشير للحب.

"المجموعة اللي عملت العرض بالإشارة من ضمن فريق الكشافة اللي كسب المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدة 5 سنين ورا بعض" هكذا تحدث وائل شتا، المدرس بمدرسة صلاح الدين للتربية الخاصة، والتي ينتمي لها الطلبة الذين أدوا العرض، وأحد المشرفين كذلك على العرض.

الوصول لتأدية العرض الفريد أمام رئيس الجمهورية لم يكن سهلًا على الإطلاق، فالطلبة يتدربون عليه منذ أكثر من عام، وخلال الحفل السنوي الذي تقيمه المدرسة، قدّم الطلبة العرض في حضور هالة عبدالسلام الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والتي أعجبها العرض لترشحه لمراحل أخرى، وفقًا لتأكيد "وائل".

المدرس المشرف على تدريب الطلبة على العرض، قال إن الفريق سافر بعد ذلك، وبالتحديد في شهر أبريل الماضي، للإسكندرية، وأدوا الجزء الأول من العرض أمام وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإسكندرية، في المدينة الشبابية بأبوقير، ليفتح إعجاب الوزير بالعرض أمام المدرسة بابًا آخر لم يكن في الحسبان.

فور تحديد موعد الملتقى العربي لمدارس الدمج، تلقت إدارة مدرسة صلاح الدين للتربية الخاصة دعوةً لتقديم العرض أمام رئيس الجمهورية، ليعمل المشرفون والمدربون من داخل المدرسة على تدريب الطلاب على العرض ليل نهار، وإضافة الجزء الثاني له خلال إجازة نهاية العام، ليخرج بالشكل الذي أبهر الجميع في الحفل.

الطلبة سافروا مع المشرفين عليهم، ومنهم "وائل" إلى شرم الشيخ يوم 27 سبتمبر الماضي، ليتدربوا على مسرح المدينة الرياضية عدة أيام، وإجراء البروفات النهائية على العرض، الذي أعجب رئيس الجمهورية، والتقط الصور معهم في نهايته.