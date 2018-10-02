مدير العمليات بشركة بترول: كابل تحكم حقل ظهر الأطول في العالم

قال المهندس سمير زيد مدير العمليات بشركة بترول بلاعيم، إن حقل ظٌهر يشمل 20 بئر غاز طبيعي دخل منهم 8 آبار للإنتاج بالفعل وجارٍ استكمال باقي الآبار، مشيرًا إلى أن كابل التحكم الخاص بمشروع حقل ظٌهر هو أطول كابل في العالم ولم يسبق إنتاج أو تصنيع كابل تحكم في مثل الطول إطلاقًا وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام صناع المشروع.

وأضاف خلال حلقة خاصة مع برنامج "مساء dmc" من داخل حقل ظهر للغاز الطبيعي، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه بنهاية عام 2019 سيصل إنتاج المشروع لـ20 بئر غاز طبيعي.

وأوضح زيد أن المشروع عبارة عن آبار وخطوط إنتاج ومنصة تحكم، مشيرًا إلى أن منصة التحكم توجد على بعد 70 كيلو مترًا من الشاطئ وتتحكم في الآبار عن طريق كابل تحكم هيدروليكي كهربي طوله 160 كيلومترًا.

وكانت وزارة البترول أعلنت تسلمها آخر شحنة غاز طبيعي مسال مستوردة بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المكتشفة حديثًا وعلى رأسها حقل ظهر.