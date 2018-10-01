بثت الإعلامية إيمان الحصري، حلقة اليوم، من برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، من حقل ظهر.

وفي تصريحات للبرنامج، قال المهندس حسام الدسوقي مشغل أجهزة الإنتاج بالحقل، إن الغرفة معنية بمتابعة ظروف التشغيل من كميات وتركيز وضغوط ودرجات الحرارة، مشددًا على أنه يجب ضمان مطابقتها للمعدلات القياسية، ومشيرًا إلى أنه يتم التدخل بواسطة شاشات التحكم عن بعد في وحدات إنتاج الغاز عند حدوث أي انحدار في ظروف التشغيل والإنتاج بالحقل.

وقال المهندس محمد السقا، مشرف الإنتاج البحري بالحقل، إن التحكم في الحقل يكون بواسطة منصة بحرية مسئولة عن تزويده بكل ما يحتاج إليه، وذلك من خلال كابل بحري بطول 160 كم ممتد من المنصة البحرية حتى منطقة الآبار.

وأضاف: "يتجمع الغاز في مجمعات البحرية، موجدودة في الآبار، في خطوط بحرية مختلفة الأقطار 14 بوصة و 26 بوصة و 30 بوصة بطول 22 كم".