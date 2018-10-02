لأول مرة.. ميلانيا ترامب تطير إلى القارة السمراء في جولة لزيارة 4 دول

تُجري سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، الإثنين المقبل، زيارة إلى أفريقيا، في جولة تشمل 4 دول إفريقية، وهي أول جولة كبيرة لها بمفردها نيابة عن حكومة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تزور ميلانيا كلًا من غانا ومالاوي وكينيا ومصر، في الجولة الممتدة نحو أسبوع، وتركز على قضايا الأطفال، ومنتظر وصولها إلى أكرا يوم الثلاثاء، وبحسب "سكاي نيوز".

يشار إلى أن ميلانيا أطلقت مبادرتها في مايو الماضي، وتستند على الصحة الجسدية والعاطفية للأطفال، واستخدام الإعلام الاجتماعي المسؤول، وتأثيرات المواد الأفيونية المفعول على الأطفال.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.