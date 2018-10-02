قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، إن الملتقى العربي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة مستمر حتى يوم 4 أكتوبر واستكمال الفعاليات سيتم اليوم والذي سيبدأ بعرض للدول المشاركة ومباريات كرة خماسية للطلاب وغدا سيكون هناك زيارة لعروض الدولفين في مدينة شرم الشيخ كشئ ترفيهي للطلاب، مضيفة أنه سيتم عقد مؤتمرا لتبادل الخبرات بين الدول المشتركة وتوزيع الكؤوس على الطلاب في 4 أكتوبر.

وأضافت عبدالسلام، خلال مداخله هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الملتقى هو خطة أنشطة كاملة تمت على مدار العام الدراسي 2017/2018 من بطولات ثقافية وفنية ورياضية على المستوى الإقليمي والمحلي والجمهوري، ثم طمحنا بأن تكون على مستوى العالم العربي وبعد العرض على السلطة المختصة لاقى ترحيبا من قبلهم، موضحه أن المجتمع لديه دور الدمج والطالب الذي لديه إعاقة بسيطة يمكن أن يقوم بأشياء جيدة جدا لا يستطيع الشخص الصحيح القيام بها.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن الرسالة التي بعثها الملتقى العربي، أمس، أن المجتمع واحد ولا يوجد تفرقة بين أبنائه ويجب مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المنظومة الكاملة لنهضة المجتمع.