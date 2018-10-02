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على عبدالعال يفتتح دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

على عبدالعال يفتتح دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

محافظ القليوبية: 41 ألف مواطن أجروا تحاليل فيروس «سي»

محافظ القليوبية: 41 ألف مواطن أجروا تحاليل فيروس «سي»

محافظ مطروح يوجّه بمراجعة توزيع المعلمين داخل المدارس

محافظ مطروح يوجّه بمراجعة توزيع المعلمين داخل المدارس

عاجل| فوز أمريكي وفرنسي وكندي بجائزة نوبل للفيزياء

عاجل| فوز أمريكي وفرنسي وكندي بجائزة نوبل للفيزياء

"المالية": صرف رواتب العاملين بالدولة من 24 لـ 28 كل شهر

"المالية": صرف رواتب العاملين بالدولة من 24 لـ 28 كل شهر

ضوابط بيع 300 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالوادي الجديد

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