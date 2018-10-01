تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مشاهدته فيلما تسجيليا لحملة "قادرون باختلاف"، والذي يهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم الأصحاء في التعليم، وذلك خلال بافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدراس الدمج ومدارس التربية الخاصة،.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.