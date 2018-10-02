تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمصنع تدوير مخلفات الزيوت مساحته 800 متر، بمنطقة الكيلو 28، طريق مصر إسكندرية الصحراوي، غربا قبل امتداد النيران للمصانع المجاورة، وجرى الدفع بـ9 سيارات، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران في أحد المصانع، بمنطقة الكيلو 28 طريق إسكندرية الصحراوي، غرب المحافظة.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعدتها إلى محل البلاغ لإخماد النيران، وتبين بالفحص اشتعال النيران في مصنع تدوير مخلفات زيوت السيارات، غير مرخص، وتبلغ مساحته 800 متر تقريبًا، وجرى الدفع بالعشرات من سيارات الإطفاء لمحاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة، بدون وقوع إصابات.

وقال حسين سلام، عامل بمصنع الغازات، إننا سمعنا دوي انفجار بمصنع تدوير مخلفات الزيوت المجاور لنا، إثر اشتعال أنبوبة زيت داخل المصنع، مما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب، وانتشرت داخل المصنع، موضحًا وجود أكثر من تانك بجوار الأنبوبة المشتعلة.

وأضاف حسين، أن جميع العاملين داخل المصنع حدث لهم حالة من الهرع والفزع عقب نشوب الحريق، مؤكدًا أن المصنع الآن خالي من العمال، مشيرا إلى أن الحريق امتد إلى مصنع أثاث "موبيليات" المجاورة للمصنع المشتعل، موضحًا بأن المصانع المجاورة جميعها بها خامات سريعة الاشتعال مثل مصانع السيلين والزجاج والملابس.

وقال مصدر أمني، إنه جرى الدفع بـ9 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المصانع المجاورة، مؤكدًا بأنه جرى السيطرة على الحريق فور ورود البلاغ، دون حدوث إصابات.

وأضاف لـ"الوطن"، أن النيران اشتعلت في المصنع بأكمله، مرجحًا بأن سبب الحريق اشتعال النيران بماكينة "لحام" على إثرها نشبت بأحد تنكات تسخين الزيت، موضحًا بأن المصنع غير مرخص ولم يستوفي الاشتراطات الأمنية.

أخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.