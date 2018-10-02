بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، في معالجة الهبوط الخاص بكوبري الجندية ببني مزار، والذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء مرور سيارة نقل ثقيل كبيرة الحجم، محملة بمواد البناء فوق كوبري الجندية على ترعة الإبراهيمية ببني مزار بالمنيا، وذلك تحت إشراف مديريتي الري والطرق.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كلف بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهبوط الخاص بالكوبري.

وأضاف الفحام، أن هناك بديلين للكوبري يمكن للمواطنين استخدامهما حتى انتهاء الأعمال وهما كوبري المودة من الناحية الجنوبية على بعد كيلو ونصف وكوبري العباسية من الناحية الشمالية على بعد كيلو ونصف من كوبري الجندية.