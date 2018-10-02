شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير نظم الاتصال بين قواعد البيانات الرئيسية للمستفيدين من الدعم ومقدمي خدماته، وذلك بين كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية.

يأتي هذا البروتوكول في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة المصرية وذلك بمشاركة كافة قطاعات الدولة، حيث تسعى الدولة للتحول الى مجتمع يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة، والتي تهدف الى تحويل كافة الخدمات الحكومية الى تعاملات رقمية تقدم في أي وقت وأي مكان، واستخدام البيانات المدققة في استخراج التحليلات وعمل المؤشرات اللازمة لإدارة موارد الدولة بشكل مدروس وعلمي، وإرساء مبادئ العدالة والشفافية المجتمعية، وضمان تقديم الخدمات للمواطن والفئات المستهدفة وضمان توصيل الخدمة لمستحقيها الفعليين وفقا للبيانات الصحيحة والمتاحة بقواعد البيانات القومي.

وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بناء على بروتوكول التعاون يتم استخدام قواعد البيانات القومية الـتي تم بناؤها وإتاحتها للجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن والتي بدورها تمكن وزارة التموين والتجارة الداخلية في زيادة القدرة على تقديم خدمات التموين المختلفة وتوصيل الدعم لمستحقيه بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم أيضا توحيد دورات العمل والتطبيقات وقواعد البيانات من كافة الشركات العاملة في منظومة التموين بغرض تقديم خدمات مميزة للمواطنين المستفيدين من دعم السلع والخبز والذي يتجاوز عددهم 71 مليون مستفيد. موضحًا أنه سيتم بالإضافة الى ذلك اتاحة منظومة تمكن وزارة التموين من التحول للدعم النقدي طبقا لرغبة المواطن حيث يتم توفير منظومة آلية تتيح للمواطن صرف ما يتبقى من الدعم العيني نقدياً من خلال مكاتب البريد على مستوي الجمهورية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير نظم الاتصال بين قواعد البيانات الرئيسية للدعم ومقدمي خدمات الدعم من حيث التوزيع الآمن والمركزي لكافة البرامج المستخدمة وكذلك مراقبة التفاعل على المنظومة التكنولوجية وأيضا توفير وتطوير تطبيقات وقنوات الاتصال بين قواعد البيانات الرئيسية للمستفيدين من الدعم ومقدمي خدمات الدعم (المخابز وبدالين التموين ومكاتب التموين ...الخ) لرفع كفاءة الأداء ودقة البيانات، موضحاً أن هذا البروتوكول الهدف منه هو توصيل الدعم إلى مستحقيه.