نعت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وفاة الطالب شهاب ماجد فؤاد 17 عامًا، الذي لقى مصرعه أمام مدرسته الثانوية المشتركة بقرية زهرة، رميًا بالرصاص على يد شخص تمكن من الهرب، وذلك أخذًا بالثأر بحسب تحريات المباحث الأولية، وسادت حالة من الحزن بين زملاء المجني عليه الذين لقبوه بالشهيد، مطالبين الشرطة بتطهير قريتهم من البلطجية الذين يروعون الأمنين.

كما نعت المديرية وفاة التلميذة نعمة طه شعبان، بالصف الأول الابتدائي أثناء الفسحة بداخل بمدرسة العبور الابتدائية بقرية "تله"، التابعة لمركز المنيا، نتيجة إصابتها بهبوط وتوقف عضلة القلب بحسب تقرير مفتش الصحة.

وتضمن النعي الذي نشرته مديرية التعليم بالمنيا، "إنا لله وإنا إليه راجعون" بقلوب يملؤها الرضا والحزن والفراق، يملؤها اليقين والثقة بالله أنها انتقلت إلى جوار من هو أرحم بهم وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى، وبمزيد من الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء المولى، تنعي إدارة العلاقات العامة، ومحمد محمود عزب، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا الطالبين: "شهاب ماجد فؤاد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة زهرة الثانوية المشتركة، ونعمة طه شعبان بالصف الأول الابتدائي بمدرسة العبور الابتدائية بتله، حيث وافتهما المنية صباح اليوم، ألهم المولى تعالى أهليهما الصبر والسلوان وأدخل الفقيدين الفردوس الأعلى".

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد وفاة نعمة طه شعبان 10 أعوام، طالبة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة قرية تله الابتدائية التابعة لإدارة المنيا التعليمية، أثناء تواجدها بالفسحة في منتصف اليوم الدراسي، ونُقلت الجثة للوحدة الصحية بالقرية تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا، أن الوفاة بسبب فشل حاد بعضلة القلب والطفلة كان لها تاريخ مرضي سابق روماتيزم بعضلة وصمامات القلب وكانت تحت المتابعة الطبية بعيادة التأمين الصحي بالمنيا، وتعالج بالبنسلين طويل المفعول شهريًا، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه بإطلاق الرصاص عليه بالقرب من مدرسته في قرية زهرة، أثناء توجهه إليها صباح اليوم الثلاثاء، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتلقى مدير أمن المحافظة بلاغًا بوصول، شهاب الدين ماجد فؤاد، 17عامًا طالب بالصف الثالث الثانوى إلى المستشفى العام، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في البطن والصدر.

انتقل الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وأشارت التحريات الأولية إلى قيام شخص يدعى "م-ع" فر هاربًا، بإطلاق أعيرة نارية على الطالب من سلاح ناري كان بحوزته، وذلك أثناء سيره على الجسر الشرقي للقرية بالقرب من مدرسة زهرة الثانوية المشتركة، على خلفية وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه، والمتهم تعود إلى 4 أعوام سابقة.