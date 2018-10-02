وزيرة البحث العلمي السابقة عن قانون التجارب السريرية: يُخيف الباحثين

أعربت الدكتور نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة، عن احترامها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون التجارب السريرية إلى مجلس النواب لمناقشته من جديد، موضحة أنه يتضمن بعض المواد التي تخيف الباحثين.

وأضافت " نادية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن القانون يحتاج لمناقشة مجتمعية، والعقوبات الحالية في القانون شديدة جدًا، نظرًا لأن من وضعها قانونيون.

وتابعت: "القانون مهم جدًا في صناعة الدواء، وأي دواء جديد لكي يخرج لعلاج الإنسان، يخضع للتجربة على حيوان التجارب، والقانون يسمح لنا أنه عندما نتعاون مع الدول الخارجية بالحصول على حق إنتاج الدواء".