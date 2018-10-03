يحل هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، ضيفًا على الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "رأي عام" الذي يُعرض عبر قناة "TeN"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتحدث "رمزي" خلال الحوار، عن كواليس استبعاد وليد سليمان وإسلام عيسى من قائمة المنتخب، وموقف أحمد فتحي خلال الفترة المقبلة، وسياسة المنتخب الجديدة بالنزول بمعدل أعمار اللاعبين في المنتخب، بجانب بعض الملفات الأخرى

برنامج "رأي عام" يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، يوميًا من الأحد إلى الخميس، عبر قناة "TeN"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.