قال وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت سيمنح العمال كل التعويضات التي يستحقونها، وفقا للقانون.

وأوضح "الرشيد"، لـ"الوطن"، أن عمال الشركة سيتم إحالتهم إلى لجنة ثلاثية بوزارة القوى العاملة، لتحديد مبلغ التعويض الأمثل.

ويبلغ عدد عمال القومية للأسمنت حوالي 2300 عامل وبلغت فاتورة أجور عمال الشركة، خلال العام المالي 2016 - 2017، 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه لكل عامل شهريا، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الأخرى.